Харитонов: «Поставил на победу Волкова больше 10 тысяч долларов»

Российский боец Сергей Харитонов (34-8) рассказал, что выиграл большую сумму денег, поставив на победу третьего номера рейтинга UFC в тяжелом весе Александра Волкова (38-10) в бою с пятым номером в тяжелом весе Сергеем Павловичем (18-3). Об этом Харитонов сказал «СЭ».

— А много ставили на Волкова?

— Много.

— Хорошие деньги подняли? Больше 10 тысяч долларов?

— Да, больше. У нас давали только 2,85, а я через человека ставил 2,95. Коэффициент на Саню был. У нас есть ребята, у нас доверительные отношения. Грубо говоря, ставишь, звонишь, говоришь: миллион рублей, два миллиона, пять миллионов рублей. Раз, они ставят, и на следующий день победил, деньги присылают туда-сюда. У нас есть такие ребята. Позвонили, сделали, и на следующий день расчет.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.