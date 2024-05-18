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Сегодня, 19:55

Сергей Ковалев — Робин Сафар: началась прямая трансляция боя — смотреть онлайн

Началась трансляция боя Сергей Ковалев — Робин Сафар в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Cергей Ковалев.
Фото Global Look Press
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Боксеры Сергей Ковалев и Робин Сафар проведут поединок в субботу, 18 мая. Вечер бокса проходит на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой россиянина и шведа начинается в этим минуты.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция боя. На территории России официальной трансляции не будет. В прямом эфире следить за поединком можно на платформе ESPN+ и в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах. В Казахстане эфир будет доступен на платформе DAZN. В Беларуси — на стриминговой платформе TNT Sports.

Российский боксер не выходил на ринг с 2022 года. В период с 2019-го по 2022-й он также не дрался из-за пандемии и проваленного допинг-тест.

Ознакомиться с основной информацией о вечере бокса в Эр-Рияде можно по ссылке на материал «СЭ».

Бокс
Сергей Ковалев
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