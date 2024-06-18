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Сегодня, 13:30

Сергей Павлович — Александр Волков: когда и где пройдет бой UFC

Сергей Павлович подерется с Александром Волковым на UFC on ABC 6 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Российские тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков выйдут в октагон UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Вечер ММА состоится на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в 22.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за UFC on ABC 6 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также смотреть бой можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

32-летний Павлович имеет рекорд в смешанных единоборствах — 18-2. На счету 35-летнего Волкова — 37 побед и 10 поражений.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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