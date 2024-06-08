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Сегодня, 22:20

Сергей Павлович — Александр Волков: когда состоится бой и где пройдет турнир UFC

Павлович и Волков проведут поединок на турнире UFC on ABC 6
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец UFC Сергей Павлович.
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Российские бойцы ММА тяжелого веса Сергей Павлович и Александр Волков проведут поединок на турнире UFC on ABC 6 в ночь с 22 на 23 июня. Их бой станет соглавным событием вечера смешанных единоборств на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он начнется в 00.30 по московскому времени.

Весь турнир UFC on ABC 6 с поединком Волков — Павлович можно будет посмотреть в прямом эфире по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Павловича в смешанных единоборств на профессиональном уровне — 18 побед и два поражения. Россиянин занимает третье место в рейтинге бойцов тяжелого веса UFC. У 35-летнего Волкова в ММА — 37 побед и 10 поражений. Он располагается на пятой строчке в рейтинге тяжеловесов UFC.

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Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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