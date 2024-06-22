Третий номер тяжелого веса UFC из России Сергей Павлович подерется с соотечественником Александром Волковым (5-й номер) в соглавном событии турнира UFC on ABC 6 22 июня. Их поединок пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 23.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию боя Павлович — Волков в прямом эфире и бесплатно можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч ТВ». Поединок также покажут по подписке всем пользователям онлайн-сервиса UFC Fight Pass и канала «Матч Боец». «СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера смешанных единоборств в Саудовской Аравии.

32-летний Павлович в смешанных единоборствах одержал 18 побед и при двух поражениях. 11 ноября 2023 года на турнире UFC 295 состоялся последний поединок россиянина, в котором проиграл нокаутом англичанину Тому Аспиналлу в бою за чемпионский пояс.

35-летний Волков в ММА одержал 37 побед при 10 поражениях. Последний бой россиянина прошел 9 сентября 2023 года. Тогда на турнире UFC 293 россиянин победил сабмишном австралийца Тая Туивасу.

Основная информация о турнире UFC on ABC 6, бойцах и поединках в Эр-Рияде доступна по ссылке в материале «СЭ».