Сергей Павлович будет страховать бой Джонса и Миочича

Первый номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Сергей Павлович (17-1) будет драться на UFC 295 в случае, если экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) или экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не смогут выйти на бой.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в соцсетях со ссылкой на менеджера Павловича Ризвана Магомедова.

Джонс и Миочич возглавят турнир UFC 295, который состоится 11 ноября на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Ранее Джонс намекал, что после боя с Миочичем завершит карьеру.