Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:13

Павлович: «Я мало кого видел, кто мог встать из-под Хабиба»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) в интервью «СЭ» рассказал, как тренировался с командой экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

— Ты как тогда Исламу Махачеву травмировал шею? Вот он рассказывал в интервью, это как вообще произошло?

— Слушай, я, честно говоря, не помню, как произошло. Ну, может быть, знаешь, там чуть-чуть возились где-то как-то случайно, но точно это было не специально.

— А с Хабибом ты возился, кстати?

— Да, легко, потому что я с большим весом, чтобы, знаешь, там травму не получить, но могу сказать, Хабиб, если он брал, очень-очень сильный, крепкий, и знаешь, я мало кого видел, кто мог из-под него встать, если он затаскивал вниз.

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Павлович
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Павлович: «Поветкин — выдающийся боксер, достойный спортсмен и достойно себя ведет»

Шара Буллет: «Спортсмены из Дагестана не видят никакой поддержки государства»