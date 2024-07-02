Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:31

«Спровоцировала атмосфера закулисная». Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после боя

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Telegram Дзен

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович толкнул после боя соотечественника Александра Волкова из-за его поведения перед поединком, которое он характеризует как «не по-мужски». Об этом Павлович рассказал в интервью телеканалу «Матч Боец».

Бой между Павловичем и Волковым состоялся 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Волков победил единогласным решением судей. Когда Волков подошел к Павловичу после поединка, тот оттолкнул его и выразился матом.

«[Поступил бы иначе после боя?] Сейчас бы не сделал, конечно, — сказал Павлович. — Потому что подутихли эмоции и так далее. Но, скажем так, те движения, которые были с его стороны, издалека делались... Не буду давать этому оценку. Я просто сделал для себя [вывод], что мы росли в разной среде, с разными понятиями, с разными принципами. И мне это далеко не близко, я привык жить по-мужски, быть пускай более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь.

Не думаю, что из-за боя [толкнул Волкова после поединка]. Если мы вернемся, посмотрим мою карьеру, у меня же не было никаких проблем [после поражений]. Проблемы с тем, чтобы проиграть/выиграть — ничего в этом страшного нет. Бой может сложиться по-разному. Ты можешь выигрывать бой — и шальной нокаут придет. Сама атмосфера закулисная, то, что я называю «не по-мужски» в моем понимании — вот это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие-то вещи, а за камерой — совсем по-другому». Вот это мне не давало покоя — несправедливость такая».

 
Сергей Павлович. «Он актер. Меня спровоцировало то, что я называю «не по-мужски». Павлович — откровенно о конфликте с Волковым

 

Сергей Павлович
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дядя Хабиба Нурмагомедова — о задолженности бывшего чемпиона UFC: «Сейчас пишут что попало»

Василевский: «Анкалаев — фаворит, но Перейра очень опасен»