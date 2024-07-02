«Спровоцировала атмосфера закулисная». Павлович объяснил, почему толкнул Волкова после боя

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович толкнул после боя соотечественника Александра Волкова из-за его поведения перед поединком, которое он характеризует как «не по-мужски». Об этом Павлович рассказал в интервью телеканалу «Матч Боец».

Бой между Павловичем и Волковым состоялся 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Волков победил единогласным решением судей. Когда Волков подошел к Павловичу после поединка, тот оттолкнул его и выразился матом.

«[Поступил бы иначе после боя?] Сейчас бы не сделал, конечно, — сказал Павлович. — Потому что подутихли эмоции и так далее. Но, скажем так, те движения, которые были с его стороны, издалека делались... Не буду давать этому оценку. Я просто сделал для себя [вывод], что мы росли в разной среде, с разными понятиями, с разными принципами. И мне это далеко не близко, я привык жить по-мужски, быть пускай более прямолинейным, но честным и с мужскими взглядами на жизнь.

Не думаю, что из-за боя [толкнул Волкова после поединка]. Если мы вернемся, посмотрим мою карьеру, у меня же не было никаких проблем [после поражений]. Проблемы с тем, чтобы проиграть/выиграть — ничего в этом страшного нет. Бой может сложиться по-разному. Ты можешь выигрывать бой — и шальной нокаут придет. Сама атмосфера закулисная, то, что я называю «не по-мужски» в моем понимании — вот это вот спровоцировало. Оно имело почву под собой, и ты думал: «Да как же так? Вроде бы на камеру человек говорит какие-то вещи, а за камерой — совсем по-другому». Вот это мне не давало покоя — несправедливость такая».