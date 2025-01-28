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Сегодня, 10:00

Молдавский считает Павловича фаворитом боя против Розенстрайка

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Боец Bellator Валентин Молдавский в разговоре с «СЭ» сделал прогноз на бой Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайк в турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Тяжеловесы сойдутся в рамках главного карда.

«Я думаю, что Сергей Павлович победит. Скорее всего, досрочно, в первом раунде», — сказал Молдавский «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова

Валентин Молдавский
Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
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