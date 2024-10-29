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Сегодня, 08:51

Сергей Павлович подерется против Розенстрайка 1 февраля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец UFC Сергей Павлович проведет бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка, сообщает MMA Mania.

По информации источника, поединок состоится UFC Fight Night в Саудовской Аравии 1 февраля

32-летний Павлович за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед (15 досрочных) и потерпел 3 поражения.

В последнем поединке от уступил решением судей соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC on ABC 6, который проходил 22 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На счету 36-летнего Розенстрайка 15 побед и 5 поражений в 21 бою. В августе он раздельным решением судей победил австралийца Тая Туивасу.

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
ММА

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