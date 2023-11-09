Павлович: «Обрадуюсь, если разрешат выйти на бой против Аспиналла в UFC с российским флагом»

Павлович хотел бы выйти на поединок с Аспиналлом с флагом России

Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович признался, что хотел бы выйти на поединок с Томом Аспиналлом с флагом России.

«Можно ли сейчас выходить на бои UFC с флагом своей страны? Очень интересный момент. Потому что на последнем турнире говорили, что запрещено. Я обрадуюсь, если мне разрешат», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Аспиналла станет со-главным событием турнир UFC 295, который состоится 11 ноября в Нью-Йорке. На счету россиянина 18 побед и одно поражение, а на счету его соперника 13 побед и три поражения.