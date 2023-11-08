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Сергей Павлович: профайл бойца и история выступления в UFC

Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом Турнир на турнире UFC 295 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото USA Today Sports
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Турнир UFC 295 состоится в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в ночь на 12 ноября. В соглавном бою вечера Сергей Павлович подерется с Томом Аспиналлом. Трансляция начнется в 2.00 по московскому времени, основной кард стартует в 6.00 мск.

Сергей Павлович родился 13 мая 1992 года в поселке Орловский (Ростовская область). Сейчас ему 31 год. Рост Павловича: 190,5 см. Вес: 118 кг. Размах рук: 213 см. Размах ног: 114 см.

Российский боец начал свою карьеру в смешанных единоборствах в 2014 году. За это время он провел 19 боев в ММА, в которых одержал 18 побед и одно поражение.

31-летний россиянин выступает в UFC с 2018 года. Дебют в организации Даны Уайта состоялся 24 ноября 2018 года в поединке против нидерландца Алистера Оверима, тогда Павлович проиграл сопернику техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 141. В общей сложности в UFC он провел семь поединков, в которых одержал шесть побед и одно поражение.

Выступление Сергея Павловича в UFC:

  • UFC Fight Night 222 Кертис Блейдс — Сергей Павлович (победа)

  • UFC on ESPN 42 Тай Туиваса — Сергей Павлович (победа)

  • UFC 277 Деррик Льюис — Сергей Павлович (победа)

  • UFC Fight Night 204 Шамиль Абдурахимов — Сергей Павлович (победа)

  • UFC 162 Морис Грин — Сергей Павлович (победа)

  • UFC 149 Марсело Голм — Сергей Павлович (победа)

  • UFC 141 Алистар Оверим (победа) — Сергей Павлович

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Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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