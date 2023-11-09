Павлович: «Мой жизненный принцип и стремление — показывать правильные вещи»

Второй номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC россиянин Сергей Павлович порассуждал о поведении спортсменов.

«Мой жизненный принцип и стремление — показывать правильные вещи. На меня же молодежь смотрит, и эти действия не сочетаются с моим укладом в голове. Воспитание важнее баснословных денег. Важно, что останется после меня. Молодежь будет смотреть и видеть, как правильно себя вести. Можно дойти до высот и остаться мужчиной с правильным взглядами, поведением и так далее. Это самое главное», — сказал Павлович MMA.Metaratings.ru.