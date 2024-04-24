Сергей Павлович рассказал, как в школе его задирал парень: «Не мог ни есть, ни спать»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) рассказал, как в школе он постоял за себя.

«У меня была борьба с самим собой, — начал Павлович на подкасте «Слово катмена». — Я был в пятом классе, и я чем-то не понравился парню постарше меня на года два, покрепче. Ну а в то время жаловаться, хоть у меня старший брат был, было стыдновато. Короче, надо было решать проблему самому. Я ему чем-то не понравился. Он меня постоянно то плечом заденет, то еще что-то. И мне так в голову это засело. Я вот прям на уроках сидел и думаю: «Та не... Как так, что за дела?» Я есть не мог. Я думал, ну как так? Я хоть поменьше, но все равно...

И настолько это засело в голове, я не мог ни есть, ни спать. Думал только о том, как его побить. Я настолько проникся во все это. Надо же понимать, что назад пути нет. Надо пробивать. Лучше подраться, получить. Не вывезу, ну а что делать? Подрастем еще.

Была осень. И как-то после школы я переобуваюсь, смотрю, он тоже уходит. А я, наверное, неделю думал, ходил. И тут с мыслями собрался, говорю, мол, пойдем поговорим. Я вообще прям не ел, не спал. У меня только его лицо перед глазами было. Мы вышли, и я просто сразу, недолго думая, бам! Он упал. Он ошалел, опешил. «Стоп. Подожди. За что?» — говорит. То есть уже совсем по-другому разговаривать стал. Ну и тут я уже почувствовал. Еще пару раз [ударил]. Лучше постоять за себя. Нужно самого себя перебороть».

Павлович следующий бой проведет против Александра Волкова (37-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой состоится в соглавном событии вечера.