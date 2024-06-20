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Сегодня, 09:20

Павлович: «Анкалаев — очень скромный парень»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) в интервью «СЭ» отметил, что второй номер рейтинга в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) — крепкий и скромный боец.

«Магомед — очень скромный парень. Я когда был на сборах в Дагестане, меня удивило: заходишь в кафе, и там спортсмены друг друга знают, и кто-то за тебя уже заплатил. 

Давно мы работали с ним. Магомед — крепкий парень, и в стойке, и в борьбе. Было видно, что он обычный крепкий парень», — сказал Павлович «СЭ».

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Магомед Анкалаев
Сергей Павлович
UFC
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