Бой Павлович — Аспиналл на UFC 295 пройдет в ночь на 12 ноября

Россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл проведут поединок за звание временного чемпиона в тяжелом весе в рамках UFC 295. Их бой станет со-главным событием вечера.

Турнир UFC 295 пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон сквер гарден». Прелимы стартуют в 04:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 06:00 (мск).

Изначально главным событием вечера UFC 295 должен был стать поединок в тяжелом весе Джон Джонс — Стипе Миочич. 25 октября стало известно, что этот бой не состоится из-за травмы Джонса.

Трансляция турнира UFC 295 будет доступна на UFC Fight Pass. Поединки основного карда покажет телеканал «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Онлайн-трансляция всех боев турнира UFC 295 также будет доступна на сайте «СЭ».

31-летний Павлович провел в ММА 19 боев и одержал 18 побед (15 — нокаутом), в UFC — 6-1, россиянин собрал серию из шести побед нокаутом в первом раунде.

Рекорд 30-летнего Аспиналла — 13-3 (10 побед нокаутом), в UFC — 6-1.

Сергей Павлович подерется за пояс UFC! Россиянин получил шанс после травмы Джона Джонса