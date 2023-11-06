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Сегодня, 21:00

Павлович — Аспиналл: когда бой и где смотреть трансляцию UFC 295

Россиянин Павлович проведет бой с Аспиналлом на UFC 295 12 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл проведут поединок за звание временного чемпиона в тяжелом весе в рамках UFC 295. Их бой станет со-главным событием вечера, который пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон сквер гарден».

Прелимы стартуют в 04:00 по московскому времени. Начало основного карда запланировано на 06:00 (мск).

Трансляцию турнира в прямом эфире в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец», основной кард будет доступен на телеканале «Матч ТВ». Также следить за UFC 295 можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

31-летний Павлович своей последний бой проводил с Кертисом Блейдсом в апреле 2023 на турнире UFC Fight Night 222. В том поединке россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На его счету в ММА 19 боев и одержал 18 побед (15 — нокаутом), в UFC — 6-1, россиянин собрал серию из шести побед нокаутом в первом раунде.

Рекорд 30-летнего Аспиналла — 13-3 (10 побед нокаутом), в UFC — 6-1.

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Сергей Павлович
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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