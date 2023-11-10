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Сегодня, 12:00

Павлович — Аспиналл: прогноз и какой будет результат боя UFC 295

Эксперты оценили шансы Павловича и Аспиналла на UFC 295
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Россиянин Сергей Павлович проведет поединок за звание временного чемпиона в тяжелом весе против англичанина Тома Аспиналла. Бой состоится в рамках турнира UFC 295, который пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Медисон-сквер-гарден». Встреча российского и английского бойцов станет соглавным событием вечера.

Поединок Павлович — Аспиналл начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояния россиянина и англичанина.

Видеотрансляция боя будет доступна на канале «Матч ТВ» , а также на сайте matchtv.ru. Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал финальный прогноз на бой между Павловичем и Аспиналлем. Он отдал предпочтение российскому бойцу.

«Думаю, все-таки Серега доберется до челюсти Аспиналла, — сказал Гаджиев «СЭ». — Сейчас я мог бы сказать: «Или Аспиналл финиширует Павловича...». Но я же что-то одно должен сказать. Думаю, все-таки Серега победит. Все-таки сможет подобрать правильный ход событий для этого боя».

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что мощь Павловича нивелирует преимущество Аспиналла в борьбе и на ногах.

«Тому никогда не проводили тейкдаун. У Сергея тоже неплохая защита от тейкдаунов — 75 процентов. Аспиналл — более разносторонний боец, а у Павловича больше мощи, которая просто снесет любого. И он ударит тебя, если ему представится такая возможность. Том кажется более разносторонним бойцом, и было бы разумно поставить на него, но когда ты имеешь дело с такой силой, которой обладает Павлович, это все меняет. Именно поэтому я ставлю на победу Павловича», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков оценил шансы российского бойца в поединке с англичанином.

«Мой совет Павловичу — постараться работать, сохранить настрой, силу и стиль, который у него был в предыдущих боях, — сказал Волков в интервью Вадиму Тихомирову. — Прессинг, давление, отсутствие у соперника какого-то пространства для движения — это все ему поможет в поединке, если он сможет это реализовать, потому что Аспиналл тоже будет атаковать. Если у Павловича получится поддавливать в своем стиле, действовать как обычно, я думаю, что шанс победить у него будет очень высокий. По стилистике вероятность, что Сергей выиграет, очень высокая, но, тем не менее, Аспиналл соперник тоже не слабый. А это нужно всегда учитывать. Он [Аспиналл] очень скоростной и думающий».

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295

Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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