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Сегодня, 12:50

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк: трансляция боя начнется ориентировочно в 21.00 мск

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут поединок на UFC Fight Night 250
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Getty Images
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Тяжеловесы Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут поединок на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер смешанных единоборств состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой Павлович — Розенстрайк ожидается в 21.00 по московскому времени.

32-летний россиянин имеет рекорд в ММА — 18 побед и три поражения. Последний бой Павлович провел 22 июня 2024 года на UFC on ABC 6, где проиграл Александру Волкову единогласным решением судей.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

36-летний суринамский боец в карьере провел 20 поединков, в которых одержал 15 побед и потерпел пять поражений. Предыдущий бой Розенстрайка состоялся 17 августа 2024 года на турнире UFC 305, где Жаирзиньо победил Тая Туиваса раздельным решением судей.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Бой Павлович — Розенстрайк в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец», «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko, а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Сергей Павлович, Шарабутдин &laquo;Шара Буллет&raquo; Магомедов, Нассурдин Имавов. UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Жаирзиньо Розенструйк
Сергей Павлович
UFC
ММА
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