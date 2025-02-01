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Сегодня, 21:10

Сергей Павлович — Жарзиньо Розенстрайк: началась прямая трансляция боя UFC Fight Night 250

Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой на турнире UFC Fight Night 250
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Павлович.
Фото Global Look Press
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Тяжеловесы Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Сергей Павлович vs Жарзиньо Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Бой Сергей Павлович vs Жарзиньо Розенстрайк в прямом эфире показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец», в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального канала, по платной подписке), а также на платформе UFC Fight Pass.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

Статистика перед боем Павлович vs Розенстрайк на UFC Fight Night 250

Рекорд 32-летнего Павловича в ММА — 18-3. Рекорд 36-летнего Розенстрайка — 15-5.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250
Жаирзиньо Розенструйк
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