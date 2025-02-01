Сергей Павлович и Жаирзиньо Розенстрайк проведут бой в тяжелом дивизионе на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

ММА UFC: Павлович — Розенстрайк

32-летний Павлович провел в ММА 21 бой, на его счету — 18 побед и три поражения. Предыдущий поединок российского бойца состоялся 22 июня 2024 года на UFC on ABC 6. Тогда Сергей проиграл соотечественнику Александру Волкову единогласным решением судей.

36-летний Розенстрайк провел в ММА 20 боев, на его счету — 15 побед и пять поражений. В предыдущем бою 7 августа 2024 года на турнире UFC 305 суринамский боец победил Тая Туиваса раздельным решением судей.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.