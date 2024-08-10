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Сегодня, 22:45

Сергей Спивак — Марчин Тыбура: смотреть трансляцию боя UFC 11 августа 2024

Спивак проведет поединок против Тыбуры на турнире UFC on ESPN 61
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Марчин Тыбура.
Фото Getty Images
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В ночь на 11 августа состоится бой-реванш между молдавским бойцом Сергеем Спиваком и поляком Марчином Тыбуры в рамках турнира UFC on ESPN 61. Вечер ММА пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой в тяжелом весе начнется — после 04.30 по московскому времени.

Первый раз бойцы выходили в октагон в 2020 году на UFC Fight Night 169. Тогда судейским решением победу одержал Тыбура.

Трансляция боя Спивак — Тыбура будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

Рекорд в ММА Спивака — 16-4-0. На счету Тыбуры профессиональный рекорд — 25-8-0.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Марчин Тыбура
Сергей Спивак
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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