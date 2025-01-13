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Сегодня, 19:00

Сергей Спивак против Жаилтона Алмейды: во сколько начнется бой UFC 311

Спивак проведет поединок в тяжелом весе против Алмейды на UFC 311
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Спивак.
Фото Getty Images
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Молдавский боец Сергей Спивак проведет поединок в тяжелом весе против бразильца Жаилтона Алмейды на турнире UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Начало боя — ориентировочно в 4.30 по московскому времени. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

29-летний Спивак в ММА провел 21 бой, в которых одержал 17 побед и потерпел четыре поражения. Последний поединок молдаванин провел в августе 2024-го на UFC on ESPN 61. Тогда Сергей победил Марчина Тыбуры сабмишном.

33-летний Алмейда в профессиональной карьере имеет 24 боя, 21 победу и три поражения. Предыдущий поединок Жаилтона состоялся на UFC 302 в июне прошлого года. Тогда бразильский боец победил Александра Романова сабмишном.

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UFC 311
Сергей Спивак
UFC
ММА
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