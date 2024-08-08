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Сегодня, 11:32

Сергей Спивак рассказал, почему не может «судить Джонса»

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Спивак (16-4) отметил, что он и близко не подошел к тем достижениям, которых достиг экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1), чтобы судить его.

«Я испытываю огромное уважение к обоим спортсменам [Джонсу и Аспиналлу]. Они оба – чемпионы. Когда речь заходит о Джоне Джонсе, я не могу его судить, потому что я и близко не достиг того, чего достиг он в спорте. Он сам принимает все решения, какие считает нужными.

Что касается Тома Аспиналла, то он тоже является полноправным чемпионом. Он достоин всего, о чем просит, и он находится на очень высоком уровне. Если они когда-нибудь подерутся, то это станет невероятным событием для всего мира ММА и будет очень захватывающим боем», – приводит слова Спивака MMA Junkie.

Джонс и Стипе Миочич (20-4) должны подраться 16 ноября на UFC 309 в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Джон Джонс
Сергей Спивак
UFC
ММА
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