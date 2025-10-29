29 октября, 17:20
Сергей Спивак (Молдавия) и Шамиль Газиев (Бахрейн) встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Поединок бойцов тяжелого веса пройдет в спортивном комплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Главный кард начнется в 21.00 по московскому времени.
Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА, его рост составляет 190 см, размах рук — 198 см.
В профессиональном рекорде Газиева — 14 побед и 1 поражение, рост бойца составляет 193 см, размах рук — 199 см.
В предыдущем поединке Спивак проиграл Валдо Кортесу-Акосте единогласным решением судей, а Газиев нокаутировал Томаса Петерсена.
