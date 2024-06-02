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Сегодня, 17:06

Шаблий и тренер Царукяна оценили выступление Махачева в бою с Порье: «В борьбе Ислама есть бреши»

Давид Хачатрян
Ислам Махачев в поединке с Дастином Порье.
Фото USA Today Sports
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) и тренер первого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (22-3) Сергей Торосян в интервью «СЭ» поделились своими мнениями по поводу выступления действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9).

Шаблий, чье следующее противостояние будет против спарринг-партнера Махачева, чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0), отметил, что Махачев заигрался и вошел в стихию Порье — в стойку.

«Хабиб ему говорил в перерывах: «Не заигрывайся с ним в ударной технике», — заметил Шаблий. — Он чуть заигрался с ним именно в боксе. В какой-то момент, во втором и третьем раунде, они начали боксировать. Иногда бывает такое, когда с соперником работаешь, заигрываешься и берешь его манеру ведения боя. Порье заманил его на свою территорию. Если Ислам подключил бы прямые удары в живот, стоп-кики, он бы смог его гораздо легче сдерживать на дистанции, сбивать атаки с рук. Или же в конце своих ударов руками добавлять удар ногой, как это сделал [Джастин] Гейджи.

Мне кажется, у Ислама был идеальный геймплан — переводить и удерживать в партере, чтобы искать возможность финишировать. Боксировать с Порье — это не лучшее решение. Если Порье поймет, что с ним будут сражаться в стойке, то и он будет себя гораздо раскрепощеннее чувствовать. Он не будет бояться трейкдаунов и будет рубиться».

Первый тренер следующего оппонента Махачева, Сергей Торосян, увидел пробелы в борьбе российского чемпиона и уверен, что Царукян прошел бы Порье легче, чем Махачев.

«Я для себя как тренер выявил пару брешей в борьбе Ислама Махачева, — начал Торосян. — Все-таки в левшу он проходит не так хорошо, как в правшу. Сажает с левосторонней стойки гораздо хуже. С правши он очень четко это делает.

Арман, я думаю, легче бы прошел Порье, он более неудобный для него. Он бьет больше ногами, он нивелирует технику бокса, перекрывает бокс, дистанционно лучше работает, чем Ислам. И с контролем у Армана проблем не будет, он хорошо развивает в партере, бьет локтями. Он финиширует Порье раньше, чем Ислам».

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев. «Царукян? Мне нужны новые вызовы». Махачев после мощной победы над Порье

Александр Шаблий
Арман Царукян
Ислам Махачев
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