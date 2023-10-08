Шаблий оценил шансы на победу Шлеменко в поединке с Иличем

Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий оценил шансы на победу Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем.

«Исходя из хронологии противостояния, Александр (Шлеменко) выйдет андердогом. Но первый поединок быстро закончился. Мы не успели ничего увидеть. Победа Илича не показательна для анализа второй встречи. В таких случаях, реванш интересен. И именно от формы Шлеменко будет зависеть, как завершится из вторая встреча. Шлеменко 39 лет, а Иличу 34. Разница в возрасте небольшая, не десять лет. Иличу будет тяжело во второй раз выпрыгнуть коленом вперед и поймать второй раз подряд победителя двух Гран-при Bellator на встречном движении», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава лиги RCC Николай Клименко заявил, что в декабре на масштабном турнире промоушена планирует организовать реванш между экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем. Первый их поединок в августе 2022 года завершился победой Илича техническим нокаутом на 22-й секунде первого раунда.