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Сегодня, 14:14

Шаблий оценил шансы на победу Шлеменко в поединке с Иличем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий оценил шансы на победу Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем.

«Исходя из хронологии противостояния, Александр (Шлеменко) выйдет андердогом. Но первый поединок быстро закончился. Мы не успели ничего увидеть. Победа Илича не показательна для анализа второй встречи. В таких случаях, реванш интересен. И именно от формы Шлеменко будет зависеть, как завершится из вторая встреча. Шлеменко 39 лет, а Иличу 34. Разница в возрасте небольшая, не десять лет. Иличу будет тяжело во второй раз выпрыгнуть коленом вперед и поймать второй раз подряд победителя двух Гран-при Bellator на встречном движении», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее глава лиги RCC Николай Клименко заявил, что в декабре на масштабном турнире промоушена планирует организовать реванш между экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем. Первый их поединок в августе 2022 года завершился победой Илича техническим нокаутом на 22-й секунде первого раунда.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-ilichu-budet-tyazhelo-vtoroi-raz-poimat-kolenom-shlemenko-na-vstrechnom-dvizhenii-292586/
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