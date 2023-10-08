Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 19:34

Шаблий: «Я тренировался вместе с Петром Яном. У него запредельная ответственность»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Александр Шаблий высказался о поединке между россиянином Петром Яном и китайцем Сонгом Ядонгом.

«Не знаю соперника. Только Петра. Мы с ним тренировались вместе. Этому парню любой соперник по силам. Все зависит от состояния Яна — есть у него травмы или нет. Многие уже об этом высказались. Я видел, как Петр работал в спаррингах, боролся. Сам с ним работал тоже. Огромный потенциал. Физически и технически крепкий. Все зависит от той формы, в которой он пойдет. Ответственность у него запредельная. Он может только перетренироваться. Ни разу не видел и не слышал, чтобы он недотренировался», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о том, что бой между Яном и Ядонгом может возглавить один из декабрьских турниров UFC. На счету россиянина 17 побед и 5 поражений в ММА. В активе Ядонга 20 побед, 7 поражений и 1 ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-u-petra-yana-zapredelnaya-otvetstvennost-v-trenirovkakh-292702/
Петр Ян
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Де Дзерби поддержал главного тренера «Ливерпуля» Клоппа в его критике английского судейства
Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промоутер Финкельштейн считает правильным решение вернуть флаг России в UFC