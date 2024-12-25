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Сегодня, 21:41

Шаблий: «Царукян позвал Мартинеса для забавы»

Даниил Аршавский
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий порассуждал зачем Арман Царукян тренировался с Адриано Мартинсом, перед боем с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Мне кажется это сделано для забавы, чтобы немного повеселиться. Он выставил фотографию. Я не представляю, чем сейчас Адриано Мартинс может скопировать Ислама. Разве что он левша. Может быть, Арман из-за этого его взял и провёл с ним пару раундов. А так это сделано больше для забавы», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

Россияне проведут бой за титул чемпиона UFC в легком весе ночью с 18 на 19 января 2025 года на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

33-летний Махачев 26 побед и потерпел 1 поражение в MMA. На счету 28-летнего Царукяна 22 победы при 3 поражениях.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Шаблий
Арман Царукян
Ислам Махачев
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