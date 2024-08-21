Шаблий рассказал, почему Махачеву будет тяжело драться с Царукяном

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) признался на подкасте Асланбека Бадаева, что первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) с каждым боем становится все лучше и лучше.

— Теперь Исламу предстоит биться с Арманом Царукяном. Вы с Арманом вместе были на сборах, насколько я понял, в Кисловодске. Понятно, что у Армана уже другой подход и другой настрой, как минимум. То есть ментально составляющая такая — выйти и победить. Какими ты видишь расклады в предстоящем поединке Ислама и Армана?

— Ты знаешь, Арман растет от боя к бою. Ему сейчас 28 лет. Я думаю, он раньше выйдет на пик, потому что он рано начал драться. Я думаю, он пораньше выйдет на пик, потому что нервная система утомится, наестся. Тем более, он сейчас уже первый номер в рейтинге UFC. Он раньше туда добрался. Я работал с ним полгода назад, когда мы были в феврале вместе на сборах в Кисловодске. И я работал с ним сейчас. Он прибавил. Он сейчас отработал со сборной России по вольной борьбе этот предолимпийский цикл. И он прибавил в борьбе. Он стал лучше двигаться на ногах, он стал подвижнее. Я для себя заметил очень много вещей, в которых он за короткий промежуток времени прибавил.

— Как этот бой может пройти?

— Исламу отдаю должное в том, что он стабильный. У него есть борьба, которая его не подводит в боях. Он знает, когда ее применить. Знает, когда ее использовать, но вот в крайнем бою, если бы так сложилось с Арманом, у Царукяна были бы очень большие шансы на победу, потому что мне показалось, что Ислам был перегружен, мало двигался, были неподготовленные проходы, а с Арманом так бы не получилось. Арман — подвижный, плюс он хорошо дышит, есть крепкий удар. А когда по тебе бьют тяжело, ты уже думаешь о том, как бы тебе пройти, когда тебе найти этот момент, чтобы перевести.

Царукян в последнем поединке победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.