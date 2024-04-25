Шаблий: «Я расстроен, потому что на тренировочный лагерь было потрачено большое количество денег»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) подчеркнул, что он расстроен из-за срыва боя с чемпионом легкого веса Усманом Нурмагомедовым (17-0) из-за того, что он потратил на тренировочный лагерь много денег и из-за того, что теряет лучшие годы своей карьеры.

«Почему я расстроен? Потому что было потрачено большое количество денег на этот лагерь. Большое количество. Но это не самое главное. В первую очередь, это амбиции, которые оттягиваются. Сейчас лучшие мои годы, я должен реализовать себя. И чемпион «Беллатор» для меня — это не потолок», — сказал Шаблий «СЭ».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.