Шаблий сравнил Усмана Нумагомедова и Вартаняна: «Драться в России и за границей — разная специфика и условия»

Претендент на титул Bellator в легком весе Александр Шаблий сравнил свой предстоящий поединок с чемпионом Усманом Нурмагомедовым и проигранную встречу с Эдуардом Вартаняном.

— Не хочу умалять заслуги Эдуарда, но мы не видели, как он дерется за пределами нашей страны. Это накладывает ответственность и другие особенности. Не смотрю, что Вартанян — один из сильнейших соперников в моей карьере. Буквально в прошлом году он выиграл Гран-при ACA и считался лучшим легковесом. Но драться в России и за границей — разная специфика и условия. Это выливается в огрехи в бою.

Завышать Усмана тоже не хочу. Разные бойцы. Ничего удивительного для меня не случится. Я дрался с такими тиграми, как Адриано Мартинс, который побеждал Ислама Махачева и Рустама Хабилова. Тогда Мартинс был на ходу. Поэтому впереди еще один бой для меня. Недооценки нет. Но и преувеличения в силах Усмана тоже, — сказал Шаблий .

7 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего состоится поединок Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова. Оба бойца должны были встретиться в финале Гран-при Bellator, но из-за того, что организация была продана, их встреча будет носить только титульный характер.