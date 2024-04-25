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Шаблий: «Хотелось бы попробовать себя в UFC. Думаю, с PFL у меня отношения не завяжутся»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) в интервью «СЭ» рассказал, как у него обстоят дела с контрактом с PFL.


— Ты сказал сейчас в интервью, что ты чувствуешь, что пояс чемпиона «Беллатор» и PFL — это не твой предел, но, понятное дело, что предел в ММА — это пояс в UFC. Ты сейчас этот бой, дай бог, проведешь с Усманом [Нурмагомедовым], а что потом? Контракт заканчивается?

— Ну нет, у меня контракт на два боя еще. Просто как раз когда стоял выбор между тем, чтобы подраться за пояс или забрать контракт и уйти, я понимал, что у меня еще два боя по контракту. Если я сейчас заберу контракт и уйду, я могу начать карьеру в UFC с чистого листа, скажем так, не дожидаясь, когда я еще проведу второй бой в «Беллатор», а если мне сейчас подраться за пояс, мне еще придется один бой проводить. Конечно, хотелось бы попробовать себя в UFC.

До этого я говорил, что хочу остаться в PFL и попробовать оспорить пояс PFL, потому что, видя Гран-при, в которое собрали легковесов, и зная прошлого чемпиона, я знаю, что мне это по силам. Но, глядя на то, как складываются дела у PFL, как они ведут бизнес, люди не понимают, как надо строить отношения в этой индустрии. Поэтому я думаю, что у меня отношения с ними не завяжутся.

— А тебе что еще не нравится, помимо вот этой истории с миллионом?

— Мне не нравится их политика, то, что они подписывают сбитых летчиков, дают им большие деньги, но их чемпионы, я знаю, получают меньше, чем люди, которых они подписали. Чемпион твоей организации, я считаю, — это человек, которого ты должен поощрять, оплачивать его работу хорошими финансами. Но когда ты подписываешь какого-то сбитого летчика, даешь ему больше денег, чем твоему чемпиону, я считаю, это неправильно.

Усман Нурмагомедов (17-0) и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.

Александр Шаблий
UFC
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