Шаблий: «Усман Нурмагомедов и Ислам Махачев — бойцы разных уровней»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) не ставит чемпиона легкого веса Усмана Нурмагомедова (17-0) на один уровень с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0). Об этом Шаблий сказал «СЭ».

— На твой взгляд, Усман с Исламом Махачевым — это бойцы разных уровней?

— Конечно, разных. Ислам Махачев на данный момент [лучший в] pound for pound. Мне кажется, [Усману] больше отдают должное, так как он из семьи Нурмагомедова. Хавьер [Мендес] говорил, что Усман — лучшая версия [Хабиба]. Но у Хабиба не было таких ЧП. У него не было срывов [боев] из-за проваленных допинг-тестов, у него не было сразу же переноса боя, у него была другая оппозиция. Я считаю, что нельзя говорить, что он лучшая версия Хабиба.

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая в турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.