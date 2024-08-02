Вечером 3 августа на «Этихад Арене» в ОАЭ пройдут бои турнира UFC Fight Night. Поединки начнутся в 19:00 по московскому времени, в одном из них в тяжелом весе встретятся Шамиль Газиев (Бахрейн) и Дон'Тэйл Майес (США).

Газиеву 34 года, он одержал 12 побед подряд в профессиональных единоборствах, однако 3 марта уступил Жаирзиньо Розенстрайку (Суринам).

Майесу 32 года, на его счету 11 побед и шесть поражений на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке, который проходил 26 апреля, он победил Кайо Мачадо (Бразилия).

Результат боя Газиев — Майес будет доступен в нашем матч-центре.