Шамиль Газиев и Сергей Спивак встретятся на турнире UFC Fight Night

Шамиль Газиев (представляет Бахрейн) и Сергей Спивак (Молдавия) встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Поединок соперников в тяжелом весе начнется ориентировочно в 21.20 по московскому времени.

Результаты боя Газиев vs Спивак и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

30-летний Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. В рекорде 35-летнего Газиева — 14 побед и 1 поражение.

Главное событие вечера — бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером.