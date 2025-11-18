Видео
18 ноября, 20:00

Шамиль Газиев против Сергея Спивака: дата боя на UFC Fight Night Царукян — Хукер

Шамиль Газиев и Сергей Спивак встретятся на турнире UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Шамиль Газиев (представляет Бахрейн) и Сергей Спивак (Молдавия) встретятся на турнире UFC Fight Night в субботу, 22 ноября. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ABHA Arena» в Дохе (Катар). Поединок соперников в тяжелом весе начнется ориентировочно в 21.20 по московскому времени.

Результаты боя Газиев vs Спивак и всего турнира UFC Fight Night можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

Арман Царукян, Дэн Хукер, Тагир Уланбеков, Бекзат Алмахан.UFC Fight Night Царукян — Хукер: кард боев турнира, где смотреть трансляцию, основная информация

30-летний Спивак одержал 17 побед и потерпел 6 поражений в профессиональных ММА. В рекорде 35-летнего Газиева — 14 побед и 1 поражение.

Главное событие вечера — бой в легком весе между российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и новозеландцем Дэном Хукером.

