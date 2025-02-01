Шамиль Газиев и Томас Петерсен проведут бой на UFC Fight Night 250

Шамиль Газиев и Томас Петерсен проведут бой в тяжелой весовой категории на турнире UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА проходит на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Шамиль Газиев vs Томас Петерсен на UFC Fight Night 250

Бой предварительного карда Шамиль Газиев — Томас Петерсен в прямом эфире показывают на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция шоу на телеканале и сайте «Матч ТВ» начнется с 19.15 мск (главный кард стартует в 20.00 мск).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Газиев — Петерсен

Статистика перед боем Шамиль Газиев vs Томас Петерсен на UFC Fight Night 250

Рекорд 34-летнего Газиева в ММА — 13-1. Рекорд 29-летнего Петерсена — 9-2.