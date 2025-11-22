Видео
Сегодня, 21:50

Газиев проиграл нокаутом Кортес-Акосте на турнире UFC Fight Night 265

Руслан Минаев

Представляющий Бахрейн Шамиль Газиев потерпел досрочное поражение в бою с доминиканцем Валдо Кортес-Акостой на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде.

35-летний уроженец Дагестана Газиев потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

34-летний Кортес-Акоста одержал 16-ю победу в карьере при двух поражениях. Он провел второй бой за последние три недели. 1 ноября Кортес-Акоста нокаутировал Анте Делию на турнире UFC Fight Night 263.

1

  • byouv

    Проиграл боец из Бахрейна, почему я должен из-за этого переживать?

    22.11.2025

    Валдо Кортес-Акоста
    Шамиль Газиев
    UFC
