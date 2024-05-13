Шара Буллет бросил вызов Мишелу Перейре: «Позвольте мне разобраться с этим клоуном»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) заявил, что из-за Мишела Перейры (31-11), который победил Игоря Потерю (20-6) на турнире UFC 301, у него слетел соперник на UFC on ABC 6.

«Мишел Перейра, чертов акробат, я потерял своего соперника из-за тебя. Все знают, что теперь ты можешь делать сальто назад, но UFC — это не цирк. Ты сделал нелегальное действие, и теперь ты должен быть наказан. UFC, позвольте мне разобраться с этим клоуном, отправьте его в Саудовскую Аравию 22 июня, и я быстро преподам ему урок», — написал Магомедов в соцсетях.

Перейра победил Потерю сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 мая на Farmasi Arena в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомедов должен был подраться с Потерей 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.