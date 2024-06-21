Шара Буллет был готов заменить Чимаева в поединке с Уиттакером за 1 миллион долларов

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет был готов выйти в поединке против австралийца Роберта Уиттакера вместо представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, который снялся из-за проблем со здоровьем.

«Я бы согласился, если было бы правильное предложение. За тот же гонорар, который получил бы Чимаев за этот бой. Миллион? Да, где-то так», — сказал Магомедов ТАСС.

Чимаева заменит россиянин Икрам Алискеров. Бой возглавит турнир UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).