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Сегодня, 16:40

Шара Буллет рассказал о принципиальности боя с украинцем Потерей: «Он танцевал над «мертвым» Руа»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет высказался о предстоящем поединке с украинцем Игорем Потерей (20-5).

«Мне написал Али Абдель-Азиз, скинул мне Игоря Потерю, — сказал Магомедов в интервью Адаму Зубайраеву. — Я раньше не знал Игоря Потерю. Ввел его в поисковик, чтобы резко посмотреть, кто это. И мне сразу попалось видео, как он танцует над «мертвым» Шогуном Руа (Потеря после того, как нокаутировал Маурисио на UFC 283 исполнил победный танец Прим. «СЭ»). Честно говоря, для меня это тяжелая картина, потому что я не смотрел этот бой в эфире, когда результат узнал мне хотелось смотреть. Позже я понял, что это был боец, который испортил Руа завершение карьеры.

Когда его карьера (карьера Маурисио Руа Прим. «СЭ») была на пике, я за ним следил. Это был мой любимый боец. Мало кто превозносил муай-тай в ММА так, как он. Потеря победил его нокаутом и танцевал... Мне стало внутри неприятно, честно говоря. Я резко свернул браузер, зашел в переписку с Али и написал: Let's go! Буквально за две минуты. Это уже принципиально. Шогун мой любимый боец. Принципиально, но только спортивный интерес".

Шара Буллет и Потеря подерутся на турнире UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.

Игорь Потеря
Шарабутдин Магомедов
UFC
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