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Сегодня, 17:41

Шара Буллет: «Хочу установить рекорд UFC по самым частым выступлениям»

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Непобежденный российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал о своей цели в UFC.

«Буду очень просить еще один бой в этом году. Все будет зависеть от того, как я выступлю в субботу, соперник у меня серьезный. Но я хочу выступать как можно чаще, хочу установить рекорд UFC по самым частым выступлениям в лиге», — сказал Шарабутдин на пресс-конференции.

Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошлого года. С тех пор уроженец Дагестана провел три поединка в американском промоушене и во всех из них одержал победы. Всего на счету Магомедова 14 викторий при отсутствии поражений в ММА.

На UFC 308 соперником Буллета станет армянин Армен Петросян.

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