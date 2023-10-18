Шара Буллет: кто соперник на UFC 294 и время начала трансляции боя

Российский боец ММА полусредней весовой категории Шарабутдин Магомедов проведет поединок против бразильца Бруну Сильвы 21 октября, в субботу, в городе Абу-Даби (ОАЭ). Их бой начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.

Смотреть видеотрансляцию боя Шара Буллет — Бруно Сильва можно будет на канале «Матч Боец» c 16.55 мск. Посмотреть выступления бойцов также можно будет с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Соперником 29-летнего Магомедова станет 34-летний Сильва. У бразильца в ММА — 23 победы и 9 поражений. Свой последний поединок он провел 24 июня 2023 года. Тогда американец Брендан Аллен победил сабмишном Сильву на турнире UFC on ABC 5.

Основная информация о главных боях UFC 294 в этом материале.