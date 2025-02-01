Шарабутдин Магомедов проведет бой в среднем весе против Майкла Пэйджа на UFC Fight Night 250

Российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) проведет бой в среднем весе против британца Майкла Пэйджа на UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля.

Время начала боя UFC Fight Night 250 Шара Буллет vs Майкл Пэйдж

Вечер ММА пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок Магомедов — Пэйдж станет соглавным событием. Начало боя — после 21.30 по московскому времени.

30-летний Магомедов в профессиональной карьере провел 15 поединков, все завершились победой. В предыдущем бою на UFC 308 россиянин нокаутировал (двойным бэкфистом) Армена Петросяна.

37-летний Пэйдж в ММА оформил 22 победы и потерпел три поражения. В предыдущем поединке на UFC 303 он проиграл Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

Где смотреть бой UFC Fight Night 250 Шара Буллет vs Майкл Пэйдж

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий UFC Fight Night 250. Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

Бой Шара Буллет — Пэйдж в прямом эфире показывают телеканал «Матч! Боец», телеканал и сайт «Матч ТВ», в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass.