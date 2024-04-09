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Сегодня, 09:03

Шара Буллет и Игорь Потеря не подерутся. Буллета заменит Мишель Перейра

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) и украинский боец Игорь Потеря (20-5) не подерутся, сообщает инсайдер Алекс Бехунин в соцсети X. Причина отмены боя не сообщается.

При этом Потеря проведет бой против бразильца Мишеля Перейры (30-11), и не на турнире в Саудовской Аравии, а 4 мая на турнире UFC 301 на Олимпийской арене Рио в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Магомедов, возможно, останется в карде турнира UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Игорь Потеря
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