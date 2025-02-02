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Сегодня, 19:15

Шара Буллет обратился к Роналду после поражения: «Криштиану, не обессудь!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Шара Буллет и Криштиану Роналду.
Фото Скриншот видео
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, обратился к легендарному футболисту Криштиану Роналду, который приехал поддержать его в поединке с Майклом Пэйджем.

«Не виделся с Даной Уайтом [после боя], — сказал Магомедов «СЭ». — Неприятно, конечно. Криштиану Роналду, не обессудь! Да, он (Криштиану — Прим. «СЭ») был расстроен. Списались с ним после боя, он сказал: «Это все спорт, тебе ничего не остается кроме как взять себя в руки и продолжить».

Магомедов единогласным решением судей уступил Пэйджу. Бойцы встретились на турнире UFC Fight Night 250, который проходил 1 февраля в Эр-Рияде.

Криштиану Роналду
Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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