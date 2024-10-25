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Сегодня, 09:53

Шара Буллет оказался легче Петросяна в преддверии боя на UFC 308

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Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Армении Армен Петросян уложились в лимит средней весовой категории перед поединком на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

Вес Магомедова составил 83,91 кг, в то время как его оппонент показал на весах 84,37 кг.

Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре прошлого года. С тех пор уроженец Дагестана провел три поединка в американском промоушене и во всех из них одержал победы. Всего на счету Магомедова 14 викторий при отсутствии поражений в ММА. У Петросяна восемь побед и два поражения в карьере.

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