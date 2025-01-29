Харитонов считает Магомедова фаворитом боя против Пэйджа: «У Майкла нет борьбы совсем»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» сделал прогноз на бой Шарабутдина Магомедова и Майкла Пэйджа в турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии.

«Это интересный бой будет. Оба такие актеры, ребята, нестандартные бойцы, делают всякие интересные вещи. Так что, думаю, победу одержит Шара Буллет, он фаворит, но Пэйдж все равно опасен. У Майкла нет борьбы совсем. А у Шары Буллета есть. Он ударник, но, как любой дагестанец, умеет бороться. 70 на 30 в пользу Магомедова», — сказал Харитонов «СЭ».

Турнир UFC Fight Night 250 состоится в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 17.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 20.00 мск.

В главном событии сойдутся нигериец Исраэль Адесанья и представляющий Францию Нассурдин Имавов. Также в главном карде запланированы три поединка с участием российских бойцов: Саид Нурмагомедов против Винисиуса де Оливейры, Сергей Павлович против Жаирзиньо Розенстрайка, Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) против Майкла Пэйджа.

Вероника Ольшукова