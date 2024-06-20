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Сегодня, 07:21

Шара Буллет: «После боя в Саудовской Аравии вылетаю в США на съемки фильма»

Давид Хачатрян
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Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) заявил, что сразу после поединка с Жоилтоном Луттербахом (38-10) отправится в США на съемки в кино.

«Меня должны снять в кино. Я после боя сразу вылетаю, — сказал Магомедов «Вестнику MMA». — У меня билет куплен на тот паспорт, который находится в консульстве в Алматы, Казахстане. Надеюсь, мне его привезут в ближайшие дни, и я успею попасть на свой рейс со своим паспортом и улететь для [съемок] фильма, потому что там уже долго меня ждут для этой роли, вся съемочная бригада ждет меня, они большие средства потратили для моей визы. Там уже все обговорено. Какой жанр фильма? Я, если честно, даже не изучал жанр, меня Али Абдель-Азиз [менеджер] подтолкнул меня».

Ранее Магомедов заявил, что ему предложили роль убийцы, однако название фильма раскрывать не стал.

Магомедов подерется с Луттербахом 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RJtjD8aFLHg
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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