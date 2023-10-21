Шара Буллет после победы: «Салам добрым русским мужикам!»

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) поблагодарил мусульман и русский народ за поддержку после победы над Бруно Силвой на турнире UFC 294. Поединок прошел 21 октября в Абу-Даби, это был дебют 29-летнего средневеса в UFC.



«Спасибо всем, очень хорошо все, идеально, я счастлив, — сказал Магомедов в октагон-интервью Даниэлю Кормье. — Люди говорили, что борьба моя проблема, какая проблема? Я локтями оттуда бил, локоть-локоть, я выигрывал и там.

Я старался драться аккуратно сегодня, не бил так опасно. В следующем бою, нет проблем, буду бить опасно. Всем передаю салам-алейкум в России, моим братьям-мусульманам, которые поддерживают меня по всеми миру, всеми славянскому народу, русскому, добрым мужикам, всем салам! И моим близким всем привет, Рамазану Магомедовичу, моему дяде и всем!»